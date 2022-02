Generalüberholtes iPhone jetzt auch bei Apple: Wo kauft ihr am liebsten Gebraucht-Smartphones?

Das iPhone 12 gibt es jetzt auch gebraucht – bei Apple. Ob das allerdings ein gutes Geschäft ist, muss jeder für sich entscheiden, Tatsache ist, die wiederaufgearbeiteten Produkte im Apple Store werden zumeist in exzellentem Zustand verkauft. Wo habt ihr bis jetzt die besten Erfahrungen mit Gebrauchtgeräten gemacht?

Apple bietet in seinem Apple Store für wiederaufgearbeitete Produkte Geräte an, die schon ein früheres Leben hatten. Bis jetzt gab es hier zwar alle möglichen Produkte, von iPads über Macs und mehr, das iPhone suchte man allerdings vergebens – während es in den USA schon längst im Sortiment war, hat sich das bei uns erst jetzt geändert. Aber fortan führt der deutsche Apple Store für wiederaufgearbeitete Produkte auch das iPhone, wenn auch noch nicht das aktuellste Modell.

Preise hoch, Qualität auch

Das iPhone 11 ist allerdings hier bereits erhältlich, das iPhone 12 lässt sich auch schon bei Apple gebraucht erwerben. Für das iPhone 12 mit 64 GB Speicher fallen hier aber immerhin noch satte 679 Euro an – ein stolzer Preis, möchte man meinen, allerdings sind die generalüberholten Geräte, die Apple in eine zweite Verwendung schickt, auch für gewöhnlich in einem außergewöhnlich guten Zustand und es lassen sich meist kaum oder gar keine Gebrauchsspuren mehr finden.

Dennoch, hierzulande gibt es inzwischen einige Verkaufsplattformen und der ein- oder andere mag bei Rebuy oder anderen Anbietern auf ein besseres Angebot stoßen. Bei welchem Wiederverkäufer habt ihr bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht und wo wurdet ihr enttäuscht? Teilt eure Erfahrungen!

