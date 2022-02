iOS 15.4 Beta 2 bringt Unterstützung für Tap to Pay mit

Die neue Beta 2 von iOS 15.4 bringt bereits die Unterstützung für Tap to Pay mit. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Feature mit dem kommenden Update auch für die amerikanische Öffentlichkeit ausgerollt wird.

Apple hat heute Abend einen neuen Schwung Betas an die registrierten Entwickler verteilt. Diese neuen Testversionen bringen zumindest Neuerungen für das iPhone. Apple hat die API für die Nutzung von Tap to Pay am iPhone in Beta 2 von iOS 15.4 und iPadOS 15.4 eingebaut. Apple hatte die neue Funktion Tap to Pay heute angekündigt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Mit diesem Feature kann jedes iPhone ab dem iPhone Xs in einen drahtlosen Kartenleser verwandelt werden und lässt sich somit als einfache Kasse nutzen. Apple erweitert mit Tap to Pay so den eigenen Zahlungsdienst Apple Pay.

Neue Funktion konkurriert mit Anbietern von Kartenlesern

Apple erklärte, zum Start funktioniere die Lösung mit den gängigen Kreditkarten von Mastercard, Visa, American Express und Discover. Das Feature wird allerdings zunächst nur in den USA eingeführt, dort sollen laut Apple bereits rund 90% aller Kassenterminals eine Unterstützung von Apple Pay bieten.

Apple konkurriert mit Tap to Pay direkt mit den Anbietern einfacher und günstiger Kassensysteme, ob sich das Feature auf deren Geschäftsmodelle auswirken wird, muss sich noch zeigen. Ebenfalls unklar ist, ob und wann die neue Funktion auch in weiteren Märkten wie Deutschland an den Start gebracht wird.

Ähnliche Beiträge