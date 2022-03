Gestört: iMessage, App Store, Kalender und weitere iCloud-Dienste mit Ausfällen

Apple hat es noch nicht bestätigt, aber einige Dienste in der iCloud klemmen an diesem Abend. Im App Store läuft es nicht rund, Apple TV+ hängt und auch iMessage macht zur Stunde Probleme.

Apple hat zur Stunde offenbar ein Problem in der iCloud: Am Montag Abend haben vielerorts Nutzer mit diversen Apple-Diensten zu kämpfen. So ist derzeit etwa der App Store gestört, was wir in der Redaktion reproduzieren konnten: Updates lassen sich nicht laden.

Auch in Apple TV+ läuft es derzeit buchstäblich nicht: Folgen lassen sich nicht mehr wiedergeben.

Apple hat die Probleme noch nicht bestätigt

Stand 18:15 Uhr führt Apple auf seiner Seite zum Systemstatus noch keine Probleme auf, das sollte sich hoffentlich bald ändern, denn darüber hinaus sind auch weitere Dienste betroffen.

Vielfach funktioniert derzeit auch iMessage nicht richtig. Die Kalendersynchronisierung ist bei manchen Nutzern auch betroffen. Die Behebung solcher Bugs dauert in der Regel einige Stunden, vom Moment ihrer Entdeckung durch den Betreiber an gerechnet.

Wie sieht es bei euch mit den Apple-Diensten aus?

Ähnliche Beiträge