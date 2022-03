Unser XXL-Talk zum Apple-Event: Alle Enttäuschungen und Überraschungen

Sponsor CyberGhost VPN: exklusiv 4 Monate gratis und -84 % für Apfelplausch-Hörer

Die Keynote ist Geschichte, wie Lukas das so schön sagte, Zeit also für eine Sondersendung des Apfelplauschs. Wir gehen noch einmal die neuen Produkte durch und liefern unsere persönliche Einordnung.

Diese Sendung befasst sich tatsächlich so gut wie ausschließlich mit dem Apple-Event, entsprechend solltet ihr nicht auf Gerüchte oder Leaks warten. Wir lesen auch in dieser Ausgabe wieder Post von euch vor, platzieren die aber thematisch passend etwas weiter hinten in der Sendung.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber | Allgemeines zum Apple Event

00:15:00: Das neue iPhone SE 2022

00:36:30: Sponsor CyberGhost VPN (zum Deal: 4 Monate gratis und Rabatt)

00:40:00: Das neue iPad Air 2022

00:40:00: Das neue iPad Air 2022

Das neue iPad Air 2022 01:01:30: Der neue M1 Ultra Chip

Der neue M1 Ultra Chip 01:17:45: Der neue Mac Studio

Der neue Mac Studio 01:29:50: Das neue Studio Display und die Zukunft der Pro-Macs und iMacs

SPONSOR CyberGhost VPN

Ihr sucht nach dem mitunter erfahrensten VPN-Anbieter auf dem Markt, mit 15 Jahren Erfahrung, 38 Millionen Kunden, 7.300 Servern in 90 Ländern sowie sehr fairer 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie? Dann ist CyberGhost VPN the way to go. Allen Apfelplausch Hörern bietet CyberGhost einen noch besseren Preis an als auf der Homepage. Ihr bekommt für nur 1,94 Euro pro Monat die Lizenz für 7 Geräte und ganze 4 Monate gratis.

→ Zum Exklusivdeal: 4 Monate gratis und 84% sparen

Erwartungen und Enttäuschungen

Wir können die Keynote grundsätzlich in zwei Blöcke teilen: Der erste Block brachte weitgehend das, was wir erwartet hatten und war im Fall des neuen iPhone SE eine solide Enttäuschung – und im Falle des neuen iPad Air eine solide Weiterentwicklung. Lukas wird euch demnächst mehr dazu sagen können, was dieses Produkt kann oder auch nicht.

Überraschungen und Ausblicke

Die doch recht dicke Überraschung kam dann mit dem M1 Ultra, auch die beiden Studio-Produkte kamen für mich jetzt eher unerwartet, trotz entsprechender Leaks in letzter Minute. Wir nehmen eine Einordnung vor und überlegen, was könnte denn jetzt ein Mac Pro da eigentlich noch drauflegen?

