Wenn die Apple Watch nicht mehr startet: So gelingt eine Wiederherstellung mit dem iPhone

Wenn die Apple Watch einmal richtig gründlich abstürzt, etwa durch ein fehlgeschlagenes Update, war guter Rat bislang teuer: Am Ende half oft nur der Gang in den nächsten Apple Store. Durch das jüngste Update auf watchOS 8.5 soll sich das ändern. Dann reicht auch ein iPhone, um die Uhr wieder in Schwung zu bringen, sagt Apple.

Nutzer einer Apple Watch hatten bis jetzt in seltenen Fällen ausgeprägtes Pech: Wenn nämlich die Uhr abstürzt und sich nicht mehr starten lässt, gab es bislang keine Möglichkeit, die Smartwatch wieder in Betrieb zu nehmen. Zu solchen Bugs kam es gelegentlich, wenn ein Update einmal so richtig gründlich schief ging.

Apple hat mit dem jüngsten Update auf watchOS 8.5 hieran etwas geändert, wie das Unternehmen in einem aktuellen Supportdokument schreibt.

Wiederherstellung einer hängen gebliebenen Apple Watch ist jetzt auch mit dem eigenen iPhone möglich

Nun kann eine Apple Watch auch mit dem eigenen iPhone neu aufgesetzt oder wiederhergestellt werden, wenn das nötig sein sollte und die Uhr sich nicht mehr bedienen lässt.

Hierzu muss auf beiden Geräten WLAN und Bluetooth eingeschaltet sein, zudem muss auf dem iPhone iOS 15.4 oder höher und auf der Apple Watch watchOS 8.5 oder höher installiert sein. Der Prozess kann gestartet werden, indem auf der Apple Watch im Problemfall zweimal auf die Seitentaste gedrückt wird. Zudem muss die Apple Watch auf dem Ladegerät liegen, wie bei der Installation eines Updates.

Wie gut das neue Verfahren in der Praxis funktioniert, muss sich allerdings erst noch zeigen. watchOS 8.5 hatte Apple vorgestern Abend für alle Nutzer zum Download bereitgestellt.

Ähnliche Beiträge