Aktuell iTunes-Karten mit 10% Bonus

Auch in dieser Woche können Kunden wieder einen – wenn auch kleinen – Bonus auf den Kauf von iTunes-Karten mitnehmen. Die Aktion läuft bis einschließlich den 19. März und kann offline und online in Anspruch genommen werden. Sie läuft offline nur, so lange der Vorrat reicht.

Seitdem 10% das neue Normal bei iTunes-Guthabenkarten sind, haben wir uns nicht immer dazu entschlossen, über solche Aktionen zu berichten, angesichts überall explodierender Preise wollen wir diese mageren Deals aber dennoch nicht unerwähnt lassen. In dieser Woche können Kunden ebenfalls wieder den inzwischen auf 10% gedeckelten Bonus auf iTunes-Karten mitnehmen.

Dieser gilt bei der Einlösung von Karten mit dem Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro, bei der Aufladung einer Karte mit dem Wert von 100 Euro springen also zehn Euro Bonus dabei heraus.

Die Aktion läuft noch bis einschließlich kommenden Samstag

diese Aktion läuft noch einschließlich bis kommenden Samstag und offline nur, so lange der Vorrat reicht. Die Aktion wird in den Filialen der Supermarktkette REWE angeboten und kann auch bei REWE online in Anspruch genommen werden und zwar über diese Website.

Vor dem Kauf an der Kasse offline solltet ihr euch auf jeden Fall noch einmal vergewissern, ob die Aktion in eurer Filiale auch angeboten wird.

