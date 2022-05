Ende einer Ära: iPod Touch wird von Apple eingestellt

Der iPod wird endgültig beerdigt. Apple hat den MP3-Player mit iOS heute offiziell abgekündigt. Die letzten Modelle des aktuellen iPod Touch der siebten Generation werden nun noch abverkauft. Zurück bleiben Erinnerungen an 20 Jahre iPods. Apple hat heute die Einstellung des letzten iPods verkündet. Der Verkauf des aktuellen iPod Touch der siebten Generation wird nun eingestellt, schreibt das Unternehmen. Dieses Modell war im Jahr 2019 eingeführt worden, es wird vom A10 Fusion-Chip angetrieben. So lange der Vorrat reicht, werden jetzt noch die verbliebenen Modelle auf Lager abverkauft. Im Anschluss wird es den iPod Touch nur noch gebraucht oder aus Restbeständen bei Dritthändlern geben.

Wie viele iPod Touch-Modelle Apple derzeit noch auf Lager hat, ist nicht bekannt, ebenso wenig wie die aktuelle Nachfrage. Eine Ära geht zu Ende Den ersten iPod hatte Apple im Oktober 2001 eingeführt. Steve Jobs kündigte ihn damals mit einem legendären Versprechen an: 1.000 Songs in der Hosentasche. Den iPod gab es fortan in verschiedensten Farben und Formen, als einfachen iPod Classic, als iPod Nano in mehreren Generationen, als iPod Video und iPod Shuffle und schließlich als iPod Touch, der mit iOS lief. Mit dem iPod und dem neuartigen iTunes Music Store läutete Apple eine Wende auf dem Musikmarkt ein, schließlich aber übernahmen iPhone und das Streamingzeitalter. Heute läuft Apple Music neben dem iPhone noch auf zahlreichen weiteren Plattformen verschiedenster Anbieter.

