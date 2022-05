Update: Swift Playgrounds für iPad und Mac in Version 4.1 verfügbar

Apple hat am heutigen Abend Swift Playgrounds für alle Nutzer als kostenloses Update zur Verfügung gestellt. Mit dem Tool können Anwender die Programmiersprache Swift von Apple erlernen und erste Gehversuche machen. Die Anwendung war ursprünglich nur am iPad verfügbar.

Swift wurde vor einigen Jahren entwickelt und wird vorwiegend als Ergänzung zu Objective-C eingesetzt, einer Sprache, die lange primär zur Erstellung von Apps an iPhone, iPad und Mac zum Einsatz kam.

Swift soll leichter zu lernen sein als Objektive-C, diese allerdings nicht vollständig ersetzen.

Das ist neu in Swift Playgrounds 4.1

Die registrierten Entwickler hatten bereits für eine Weile die Möglichkeit, die neue Version von Swift Playgrounds als Beta auszuprobieren, bevor sie jetzt für alle Nutzer verfügbar wurde.

Swift Playgrounds war in den Anfängen nur am iPad verfügbar, inzwischen gibt es auch eine App für den Mac. Folgendes notiert Apple zu den Neuerungen und Änderungen in der Aktualisierung auf Swift Playgrounds 4.1:

In „Weiter so mit Apps“ erfährst du, wie Daten in SwiftUI-Apps geleitet werden.

In „Formen animieren“ lernst du, wie du Formen erstellst, modifizierst und animierst.

„Fotos aufnehmen“ erlaubt Fortgeschrittenen einen Einblick in das Erstellen einer eigenen Kamera

Habt ihr bereits eigene Programmiererfahrung gemacht oder zumindest den Vorsatz, euch einmal mit einer Programmiersprache zu befassen?

