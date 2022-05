WhatsApp will die Status-Posts noch mehr Nutzern zeigen

WhatsApp will seinen Status-Tab populärer machen. Dieser enthält die WhatsApp-Version von Stories und wird von den Anwendern nicht so intensiv genutzt, wie man sich das wünscht. Daher sollen die Status-Posts der Nutzer bald an noch weiteren Stellen angezeigt werden.

WhatsApp hat schon vor Jahren eine eigene Version der Stories eingeführt, die es schon lange davor in Snapchat, Instagram oder Facebook gab. Hierbei erscheinen Fotos, Videos oder auch Text in der Timeline des Nutzers und verschwinden nach 24 Stunden wieder. Unter WhatsApp werden Stories in einem eigenen, abgetrennten Bereich angezeigt, dem Status-Tab.

Dort fallen sie wohl nicht ganz so vielen Nutzern ins Auge, wie WhatsApp das gerne hätte, daher sollen den Anwendern die Status-Posts bald auch an anderer Stelle präsentiert werden.

Status-Posts sollen auch in Chats auftauchen

So zeigen Funde in Testversionen von WhatsApp, dass Status-Posts der Nutzer bald auch in den Unterhaltungen angezeigt werden sollen. Wenn der Nutzer dort auf ein Profilbild klickt, erhält er den zuletzt gepusteten Status des Nutzers angezeigt. Diese Änderung wird aktuell für WhatsApp Desktop vorbereitet, soll aber auch bald für iOS- und Android-Nutzer kommen.

Wann genau das sein wird, ist allerdings noch nicht klar, WhatsApp lässt sich bei der Einführung neuer Funktionen gern einige Zeit.

In einer früheren Meldung haben wir berichtet, dass WhatsApp aktuell eifrig daran arbeitet, die neuen Reaktionen auf Nachrichten für alle Nutzer einzuführen.

