Apple Gift-Card: Neue einheitliche Geschenkkarte jetzt in Deutschland

Apple bringt seine neue einheitliche Gift Card auch nach Deutschland. Mit dieser Geschenkkarte können Kunden sowohl im Apple Store, wie auch im App Store und iTunes Store einkaufen. In den USA und einigen wenigen anderen Märkten gibt es sie schon seit einigen Jahren.

Apple hat eine neue Gift Card auch nach Europa gebracht. Dabei handelt es sich um eine neue Geschenkkarte, die für das gesamte Apple-Ökosystem genutzt werden kann. Anders als mit der bekannten iTunes-Karte, können Kunden mit dieser Karte auch im Apple Online Store einkaufen.

Die neue Karte von Apple kommt in mehrere europäische Länder

Apples neue Karte ist so neu eigentlich nicht – nur bei uns. Denn in den USA gibt es sie bereits seit 2020. Später dann wurde sie auch in Australien und Kanada eingeführt. Nun ist die neue Karte auch in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich erhältlich.

Die Apple Gift-Card kann hier bei Apple online erworben werden, sie wird mit einem frei wählbaren Betrag aufgeladen und steht in mehreren Designs zur Verfügung. Zugestellt wird sie per E-Mail. Der Empfänger kann das Guthaben auch wie üblich dem eigenen iTunes-Account hinzufügen. Rabattangebote sollten Kunden in Zusammenhang mit der Apple Gift-Card allerdings nicht erwarten.

