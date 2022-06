Apple Store-Personal schreibt Geschichte: Mitarbeiter gründen Gewerkschaft

Apple Store-Mitarbeiter in den USA haben Geschichte geschrieben: Erstmals entschieden mehrheitlich die Beschäftigten in einem Ladengeschäft, einer Gewerkschaft beizutreten. Apple hatte zuvor lange gegen eine Organisierung der Belegschaft in Gewerkschaften getrommelt.

So fortschrittlich und zugewandt Tech-Giganten sich auch geben, mit Gewerkschaften stehen fast alle auf Kriegsfuß. Amazon tut alles, die gewerkschaftliche Organisation seiner Mitarbeiter in den Verteilzentren zu verhindern, bei Apple ist es leider nicht viel anders. In den letzten Monaten wuchs das Engagement von Retail-Beschäftigten, einer amerikanischen Gewerkschaft beizutreten. Darauf erschienen Apple-Vertreter in den Stores und drohten unverhohlen etwa mit schlechterer Bezahlung und Aufstiegschancen im Unternehmen, für den Fall, dass die Mitarbeiter einer Gewerkschaft beitreten.

Mitarbeiter in Maryland lassen sich nicht beirren

Mitarbeiter im Apple Store Towson, Maryland, ließen sich am Ende von Apples Drohrhetorik nicht mehr einschüchtern, wie amerikanische Medien berichtet hatten. Mit einer deutlichen, wenn auch nicht überwältigenden Mehrheit stimmte die Belegschaft dafür, eine eigene Sektion der amerikanischen Maschinenbauergewerkschaft zu gründen.

Deren Chef erklärte, dies sei ein historischer Schritt für mehr tarifliche Sicherheit und faire Bezahlung. Apple wollte sich hierzu auf Anfrage von Agenturen noch nicht äußern.

Die Abstimmung muss von der amerikanischen Arbeitsaufsichtsbehörde noch formal anerkannt werden, bevor die Gründung wirksam werden kann.

Apple hatte zuletzt im Mai erklärt, es stehe allen Beschäftigten frei, sich gewerkschaftlich zu organisieren – oder auch darauf zu verzichten.

