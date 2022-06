Bloomberg: Kommt das 12 Zoll-MacBook zurück?

Apple arbeitet offenbar an weiteren neuen MacBook-Modellen. Es könnte neuerlich ein 12 Zoll-MacBook erscheinen. Auch über ein besonders großes MacBook Air wird aktuell spekuliert. Was würdet ihr von diesen Neuvorstellungen halten?

Apple hat gerade erst neue Mac-Modelle auf den Markt gebracht. Das neue MacBook Air ist das interessantere der beiden Neuvorstellungen, Apfellike.com berichtete. Doch auch für die Zukunft sind einige neue Mac-Produkte in Planung. So könnte etwa ein 12 Zoll-MacBook kommen, das vermutet aktuell der Redakteur Mark Gurman von der Agentur Bloomberg. Apple nutzte das MacBook 12 Zoll lange als Technologiedemonstrator. Es war ultraflach und lüfterlos, aber bei der Performance sehr schwach auf der Brust.

Außerdem häuften sich bald Klagen aufgrund der sehr störungsanfälligen neuen Butterfly-Tastatur. Diese erbte auch das MacBook Pro und machte damit zahlreiche Nutzer unzufrieden.

Kommt ein großes MacBook Air?

Auch wird derzeit an einem neuen MacBook Air in einem neuen Formfaktor gearbeitet, so Bloomberg. So wolle Apple ein 15 Zoll-MacBook Air auf den Markt bringen. Bis jetzt war das MacBook Air in den Größen 11 Zoll und 13 Zoll verfügbar. Das neue Modell kommt nun mit einem minimal größeren 13,3 Zoll-Modell.

Diese neuen Macs sieht Bloomberg irgendwann kommendes Jahr erscheinen. Zuvor dürfte aber noch ein neues MacBook Pro vorgestellt werden. Hinsichtlich der Spezifikationen ist noch nichts bekannt. Apple wird wohl auf neue M-Serie-Chips setzen, ob der M2 in einer verbesserten Version oder ein Nachfolger zum Einsatz kommen wird, ist nicht klar.

