Nur bei Apple: US-Fußballprofiliga lizenziert alle Spiele ab 2023

Apple baut sein Streamingangebot von Sportübertragungen weiter aus. Ab kommendem Jahr werden alle Spiele der amerikanischen Profiliga Major League Soccer exklusiv in der TV-App von Apple gezeigt. Sie sind somit auf einer ganzen Reihe an Plattformen verfügbar. Allerdings werden die Übertragungen nicht Bestandteil von Apple TV+ sein.

Apple hat im Bereich des Streaming von Sportveranstaltungen einen weiteren, größeren Deal an Land gezogen: Man hat einen Exklusivvertrag für die Vermarktung aller Spiele der amerikanischen Major League Soccer geschlossen.

Die MSL ist die oberste amerikanische Fußball-Profiliga. Sie hat nicht das Gewicht einer NBA oder NFL, da Fußball in den USA nie die Popularität wie in Europa erreicht hat, dennoch ist sie eine bekannte Größe des Fußballsports und ihre Vereine spielen auch in amerikanischen kontinentalen Wettbewerben.

Apples Exklusiv-Deal mit der MSL

Der geschlossene Deal umfasst alle Spiele ab 2023 und bis 2032 der MSL, diese werden zunächst in Englisch und bei kanadischer Beteiligung in Französisch kommentiert.

Die Spiele sind jedoch kein Bestandteil des Abos von Apple TV+, viel mehr müssen separate Abos erworben werden, deren Konditionen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Apple schreibt zur neuen Partnerschaft in einer entsprechenden Presseinformation:

„Zum ersten Mal in der Geschichte des Sports werden Fans in der Lage sein, alles von einer großen professionellen Sportliga von einem Ort aus abzurufen“, sagt Eddy Cue, Senior Vice President of Services von Apple. „Das ist ein wahr gewordener Traum für MLS-Fans, Fußballfans und alle, die Sport lieben. Keine Fragmentierung, keine Frustration — man muss sich einfach nur unkompliziert für einen Service anmelden, mit dem man alles aus der MLS überall und jederzeit sehen kann. Wir können es kaum erwarten, es noch mehr Menschen leicht zu machen, die MLS schätzen zu lernen und ihren Lieblingsverein anzufeuern.“

Ist das Angebot für euch interessant?

Ähnliche Beiträge