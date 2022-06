Umfrage: Auf welche Hardware freut ihr euch besonders?

In wenigen Stunden steigt die WWDC 2022. Die Keynote der Veranstaltung wird im Stream übertragen, iOS 16 und Co. werden auf jeden Fall vorgestellt. Doch auch neue Hardware könnte präsentiert werden, hier ist allerdings noch reichlich unklar, was wir sehen könnten. Welche neuen Produkte würdet ihr am liebsten sehen?

Heute Abend ab 19:00 Uhr startet die WWDC 2022. Die Veranstaltung dauert eine Woche, die Highlights werden allerdings schon während der Keynote enthüllt. Gesetzt ist die Vorstellung von iOS 16 und iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 und tvOS 16, doch Apple könnte auch neue Hardware vorstellen.

Auf welche neuen Produkte freut ihr euch?

Im Rennen ist unter anderem ein neues MacBook Air, vielleicht mit, aber wohl eher ohne neue Farbvariationen. Unklar ist auch, ob es der M2-Chip schon in das neue Modell geschafft hat.

Daneben könnte Apple ein neues Budget-MacBook Pro 13 Zoll zeigen, über das zuvor spekuliert wurde.

In der Gerüchteküche wurde auch ein M2-Mac Mini 2022gehandelt.

Immer noch in Planung sein soll ein neuer Mac Pro, den Apple letztmals auf der Herbst-Keynote 2021 in einem Nebensatz erwähnt hatte. Der aktuelle Mac Pro wurde auf der WWDC 2019 vorgestellt.

Und schließlich wäre es möglich, wenn auch wenig wahrscheinlich, dass Apple zumindest eine kleine Vorschau auf die VR-Brille liefern könnte, die wohl kommendes Jahr auf den Markt kommt.

Welches Produkt würdet ihr am liebsten heute Abend sehen? Stimmt gern in unserer Umfrage ab und schreibt eure Gedanken in den Kommentaren.



Welches Produkt wollt ihr heute Abend sehen?

