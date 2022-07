Akku soll mehrere Tage halten: Die Apple Watch Pro wird groß

In zwei Monaten soll die neue Apple Watch Pro erscheinen. Sie soll nicht nur größer ausfallen als alle aktuellen Modelle, sondern auch länger durchhalten. Auf wirklich innovative Sensoren brauchen Kunden aber wohl nicht warten.

In wenigen Monaten stellt Apple neue Produkte vor. Neben dem neuen iPhone 14-Lineup werden auch neue Modelle der Apple Watch erwartet. Darunter: Erstmals angeblich eine Apple Watch, die sich an Extremsportler und Outdoor-Enthusiasten richtet. Sie soll unter der Bezeichnung Apple Watch Pro auf den Markt kommen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Diese neue Apple Watch Pro ist mit einem um rund 7% größeren Display als die aktuellen Modelle ausgestattet, so der Redakteur Mark Gurman von der Agentur Bloomberg.

Der Akku hält mehrere Tage

Mit einer Akkuladung soll die neue Apple Watch Pro mehrere Tage durchhalten, schreibt Gurman in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters. Die Uhr wird allerdings auch mit einem neuen Stromsparmodus ausgestattet sein, so Gurman früher. Dieser soll dem Stromsparmodus am iPhone ähnlich sein, was bedeutet: Wenn er aktiv ist, werden wohl verschiedene Funktionen nicht mehr nutzbar sein. Damit ist auch fraglich, ob sich Nutzer an der neuen langen Laufzeit der Apple Watch Pro erfreuen werden.

Apples neue Pro-Watch soll mit einem sehr robusten Titangehäuse erscheinen, was ebenfalls zuvor schon vermutet worden war. Das Design soll, bedingt durch das größere Display, weiterentwickelt werden, jedoch werde es keine runde Uhr und auch keine Watch mit einem flachen Design geben, so Gurman.

Einen Blutdrucksensor könnten Kunden indes frühestens im Jahr 2025 erwarten, mit einer Blutzuckermessung brauche man vor Ende des Jahrzehnts überhaupt nicht mehr zu rechnen – wenig erbauliche Aussichten.

