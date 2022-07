Braucht man Handschuhe für die Apple-Brille? | Umsehen in Apple Maps jetzt deutschlandweit | hat Apple einen Mac Pro eingemottet? – Apfelplausch 251

Wie lang sollte eine Smartwatch mit einer Akkuladung denn durchhalten? Wir sprechen ein wenig über diese Frage mit Blick auf die jüngsten Spekulationen um eine Apple Watch Pro. Außerdem haben wir die Bedenken bei Apple Pay Later, iPhone 14-Gerüchte und Mac-Gedanken in der Sendung. – willkommen zum Apfelplausch 251.

Aber wie immer beginnen wir auch heute mit ein wenig Post von euch und da kam zuletzt tatsächlich einiges, über das wir mal ein bisschen reden müssen.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:02:45: Hörerpost: Fusiondrive-Ausfall | eSim-Meinungen | Nothing-Phone

Hörerpost: Fusiondrive-Ausfall | eSim-Meinungen | Nothing-Phone 00:17:00: iOS 16-Features in iMessage werden abgespeckt

iOS 16-Features in iMessage werden abgespeckt 00:26:15: iPhone 14 Arbeitsspeicher und Chip-News

iPhone 14 Arbeitsspeicher und Chip-News 00:28:20: Apple Watch Pro mit Mega-Akku

Apple Watch Pro mit Mega-Akku 00:35:30: Lockdown in Safari erklärt

Lockdown in Safari erklärt 00:42:30: Umsehen-Feature in Karten kommt nach Deutschland

Umsehen-Feature in Karten kommt nach Deutschland 00:49:20: Neuer Mac Pro bald fertig

Neuer Mac Pro bald fertig 00:54:00: Apple Brille kommt mit Handschuhen?

Apple Brille kommt mit Handschuhen? 00:59:30: Apple Pay Later-Sicherheitsbedenken

iPhone 14-Gerüchte

Diese Woche wurde vergleichsweise wenig über das iPhone 14 spekuliert, aber ein bisschen was gab es dann doch: Der Arbeitsspeicher soll größer und schneller ausfallen.

Die Apple Watch Pro soll lange durchhalten

Die mutmaßliche Apple Watch Pro soll mehrere Tage mit einer Akkuladung durchhalten. Aber ist das wenig oder viel? Wie lange sollte eine Smartwatch eigentlich mit einer Akkuladung laufen?

Lockdown in Safari ist hart

In einer der letzten Episoden sprachen wir über das neue Lockdown-Feature von Safari, eine spannende Sache. Nun gehen wir mal ein wenig näher darauf ein, wie sich dieser auf Safari auswirken wird.

Umsehen kommt nach Deutschland

Zugegeben, das hat mich auch überrascht: Umsehen, das Gegenstück zu Google StreetView, ist in Apple Maps jetzt in ganz Deutschland ausgerollt worden und ja, auch in meiner Stadt funktioniert es jetzt – kaum zu glauben.

Wieso hat Apple einen fertigen Mac Pro nicht gebracht?

Einen fertig entwickelten Mac Pro hatte Apple angeblich schon im Schrank, gebracht hat man ihn nicht, doch dafür gibt es wohl einen ziemlich guten Grund.

Und was war sonst noch so?

Verrückte Sache: Die Apple-Brille soll angeblich mit Handschuhen bedient werden, das zumindest wird in einem Patent beschrieben. Wir können es aber nicht so recht glauben. Und Apple Pay Later gerät ins Visier amerikanischer Wettbewerbsbehörden, die über den Dienst nicht sehr glücklich sind. Damit darf ich euch wie immer viel Spaß beim Hören wünschen!

