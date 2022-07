WhatsApp bringt Sprachnachrichten für den Status

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion für den Status: In Zukunft sollen Nutzer auch Sprachnachrichten in den Status posten können, dieses neue Feature wurde zuletzt in einer Beta gesichtet. Was haltet ihr von dieser möglichen Neuerung?

WhatsApp ist dabei, eine weitere neue Funktion für die Nutzer des Messengers zu entwickeln. Sie soll den Status aufwerten, in diesem Tab können Nutzer Stories, die für 24 Stunden sichtbar sind, mit ihren Kontakten oder ausgewählten Personen teilen.

Geteilt werden können aktuell Stories bestehend aus Text, Videos oder Fotos, doch in Zukunft soll noch eine weitere Medienform geteilt werden können: Sprachnachrichten lassen sich wohl bald ebenfalls im Status posten.

WhatsApp entwickelt neues Feature für den Status

Dieses Feature wurde unlängst in einer Beta entdeckt. Die Funktion könnte unter dem Namen „Voice Status“ eingeführt werden. Nutzer können einen Sprachstatus durch Drücken des Mikrofon-Icons aufnehmen, so zeigen es die ersten Funde in der Beta.

Dieses Feature dürfte für iOS, Android, sowie den Desktop und WhatsApp Web eingeführt werden. Die Sprachnachrichten-Status-Posts werden ebenfalls den eigenen Kontakten angezeigt, für 24 Stunden sichtbar sein und Ende-zu-Ende-verschlüsselt werden. Wann die neue Funktion für alle Nutzer eingeführt wird, ist nicht klar, einige Zeit könnte es allerdings noch dauern. In einer weiteren Meldung hatten wir über die Möglichkeit berichtet, die eigenen Chats von Android zu iOS umziehen zu können.

Was haltet ihr von Sprachnachrichten im Status? Teilt eure Meinung!

