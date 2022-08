APFELPLAUSCH: Wird der App Store zur Werbehölle? | Apples unglaubliche Umsatzdynamik

Sponsor: CHIPOLO-Tracker (Exklusives Travel-Set bis 10. August nur 85 statt 100 Euro)

Wie viel Werbung verträgt der App Store? Es gibt bereits Anzeigen in den Suchergebnissen, doch es soll noch deutlich mehr werden. Wir finden das eigentlich beide nicht so gut. Außerdem: Die iPhone 14-Preise, die Quartalszahlen und ein kurzer Ton zum MacBook Air 2022 in dieser Sendung – willkommen zum Apfelplausch 252.

Aber auch in dieser Sendung legen wir natürlich zunächst einmal wie üblich mit unserer Post von euch los und da gab es tatsächlich wieder einiges, zu dem wir unsere Gedanken äußern möchten – sodann haben wir noch einen Ton eines Hörers, der seine ersten Eindrücke zum MacBook Air 2022 mit M2-Chip äußert.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:08:30: Hörerpost zu iOS 16, Apple Podcast App, Apple Watch Pro Akku

Hörerpost zu iOS 16, Apple Podcast App, Apple Watch Pro Akku 00:22:00: Sponsor CHIPOLO: (alle CHIPOLO-Produkte)

00:25:00: MacBook Air M2-Eindrücke aus der Redaktion

MacBook Air M2-Eindrücke aus der Redaktion 00:38:10: Quartalszahlen von Apple: Alle Hintergründe und Zahlen

Quartalszahlen von Apple: Alle Hintergründe und Zahlen 00:52:00: Werbung im App Store nimmt Überhand?

Werbung im App Store nimmt Überhand? 01:06:00: alle iPhone-14-Gerüchte der Woche

Unser Sponsor: CHIPOLO

Chipolo ist ein erfolgreiches und preisgekröntes Unternehmen, das 2013 gegründet wurde und als eine der führenden Marken auf dem Markt der Bluetooth-Tracker gilt. Anders als die AirTags funktionieren die Produkte auch hervorragend mit Android. Und für alle Apple-Fans sind sie natürlich kompatibel mit der Find My-App und dem Find-My-Network.

Aktuell gibt es das Travel-Set mit 2 CHIPOLO Card Spot und 1 CHIPOLO One Spot statt 100 für nur 85 Euro! Unser absoluter Favorit:

→ exklusives Travel-Set bis 10. August nur 85 statt 100 Euro

Gerüchte zum iPhone 14

Ohne einen iPhone 14-Gerüchteblock kommt aber natürlich auch diese Sendung nicht aus. Zuletzt Gegenstand der Spekulationen war vor allem das Always-On-Display des kommenden Modells, das allerdings wohl nur im iPhone 14 Pro verfügbar sein wird.

Apple, die verrückte Geldmaschine

Genau vor einer Woche hat Apple Quartalszahlen vorgelegt. Wieder konnte man neue Rekorde einfahren, auch wenn einige Segmente leiden mussten. Wir rekapitulieren, einmal mehr fassungslos ob dieser immer verrückteren Entwicklung.

Wie viel Werbung erträgt der App Store?

Apple möchte den App Store noch stärker monetarisieren. In verschiedenen weiteren Bereichen soll in Zukunft Werbung gezeigt werden, die Entwickler teuer werden bezahlen müssen. Wir diskutieren diese Pläne, wobei ich schon jetzt sagen kann: So richtig viel zu diskutieren haben wir da eigentlich nicht.

Damit darf ich euch wieder einmal viel Vergnügen beim Hören wünschen – und schon jetzt einmal ein schönes Wochenende!

Apfelplausch hören

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost im Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

Ähnliche Beiträge