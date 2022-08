Keynote: Am 07. September soll das iPhone 14 kommen

Der mögliche Termin für die iPhone 14-Keynote ist bekannt: Am 07. September könnte das Event steigen, das auch in diesem Jahr wieder einmal nur virtuell stattfinden soll. Damit würden die neuen Modelle recht früh im September kommen.

Im September gibt es neue iPhones, das ist schon lange üblich, nur im Corona-Jahr 2020 gab es hier eine Ausnahme. Dieses Jahr aber hält Apple wohl seinen üblichen Rhythmus ein. Nun steht erstmals ein Termin im Raum, der eine recht hohe Wahrscheinlichkeit hat, wenngleich es sich hierbei noch nicht um eine offizielle Ankündigung handelt.

Dennoch: Am 07. September soll die iPhone-Keynote stattfinden, meldet Bloomberg – das Datum fällt auf einen Mittwoch. Angeblich habe Apple diesen Termin bereits intern an Mitarbeiter in den Apple Retail Stores kommuniziert, sodass auch davon auszugehen ist, dass das Datum stimmt.

Die Auslieferung startet eine Woche später

Am Freitag, den 09. September soll dann der Startschuss für die Vorbestellungen fallen. Eine Woche darauf, am 16. September, wie üblich ebenfalls ein Freitag, werde Apple die ersten Bestellungen ausliefern und mit dem Verkauf in den Apple Retail Stores und dem Einzelhandel beginnen, so Bloomberg.

Auf der Keynote wird höchst wahrscheinlich das iPhone 14 in seinen vier Modellen gezeigt. Ebenfalls könnten wir eine neue Apple Watch S8 und eine Apple Watch Pro sehen. Dagegen könnten neue iPad-Modelle sowie neue Macs etwas später gezeigt werden, eine zweite Keynote im Oktober ist nicht unwahrscheinlich.

Ähnliche Beiträge