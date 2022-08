Kommt doch noch ein iPhone 14 Mini?

Apple wird in wenigen Wochen das neue iPhone 14 vorstellen. Es kommt ziemlich sicher in vier Versionen: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Ein iPhone 14 Mini wird es nicht geben, sind sich die meisten Beobachter einig. Aber stimmt das auch wirklich?

Das neue iPhone 14 ist nicht mehr weit von der Markteinführung entfernt. Bald schon dürfte Apple die neuen Modelle vorstellen. Ein heißer Kandidat für den Termin der Keynote ist der 07. September, wie ihr hier nachlesen könnt.

Doch welche Modelle werden an diesem Abend deutscher Zeit im Livestream vorgestellt? Bis jetzt waren wir uns ziemlich sicher, darüber bescheid zu wissen, welche Modelle kommen sollen und ein iPhone 14 Mini war nicht dabei. Doch nun wurde genau diese Gewissheit in Frage gestellt, wenn auch auf höchst spekulativer Basis.

Kommt doch ein iPhone 14 Mini?

Die Seite 91Mobiles zitierte zuletzt einen Leaker, der in der Vergangenheit häufig zutreffende Prognosen zu kommenden Android-Smartphones, aber auch neuen Apple-Produkten veröffentlicht hatte. Dieser Leaker sprach nun auch über ein neues iPhone 14 Mini.

Danach werde ein großer Zwischenhändler im asiatischen Raum im kommenden Monat mehrere neue Apple-Produkte bevorraten, dazu sollen mehrere neue iPad-Modelle sowie das besagte iPhone 14 Mini zählen.

Bei dieser Spekulation ist allerdings höchste Vorsicht geboten: Zum einen widerspricht sie allem, was in der Gerüchteküche bis jetzt je geäußert wurde. Zum anderen deutet derzeit alles darauf hin, dass in diesem Jahr keine neuen iPads im September vorgestellt werden.

Neue Modelle werden viel eher im Oktober erwartet, das iPad 10 ist bereits in Produktion, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Fans der Minis sollten also besser keine zu großen Hoffnungen hegen.me

