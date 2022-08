Mit Katy Perry und SEVENTEEN: GarageBand bekommt neue Remix-Sessions

GarageBand bekommt neue Inhalte: Ab heute stehen zwei neue Remix-Sessions mit Katy Perry und SEVENTEEN in der App zur Musikproduktion zur Verfügung. Diese können am iPhone oder iPad kostenlos geladen werden. Musik-Enthusiasten können auch an einem neuen Today at Apple-Kurs teilnehmen.

Apple hat seine Musiksoftware GarageBand mit neuen Inhalten ausgestattet. Diese zwei neuen Remix-Sessions können Nutzer ab sofort kostenlos in der GageBand-App für iPhone und iPad laden und zur Produktion eigener Songs nutzen, wie Apple in einer entsprechenden Medieninformation schreibt. Dort heißt es:

Die Katy Perry und SEVENTEEN Remix Sessions stehen als kostenloser Download in der GarageBand Sound Library zur Verfügung, die auch eine große Auswahl an kostenlosen Loops, Sounds und Instrumenten enthält. Diese bietet alle nötigen Bausteine, die man frei kombinieren kann, um die Originalsongs neu zu mischen und eine völlig neue Richtung zu geben.

Auch eine neue Today at Apple-Session vorgestellt

Musik-Fans können darüber hinaus an einem neuen Programm in der Seminarreihe Today at Apple teilnehmen. Auch hier steht Musikproduktion im Mittelpunkt. Apple erklärt:

Ab heute gibt es mit „Music Skills: Remix Katy Perry“ eine ganz neue Today at Apple-Session, die in Apple Stores auf der ganzen Welt angeboten wird. In dieser Session zeigen Retail Creative Pros Kund:innen, wie sie Katy Perrys „Harleys in Hawaii“ mit GarageBand auf iPad und iPhone remixen können. An früheren Today at Apple Remix Sessions haben bereits Top-Künstler:innen wie Billie Eilish, Khalid, Lady Gaga, Taylor Swift und andere teilgenommen.

Interessiert? Auf dieser Website könnt ihr euch für die Teilnahme an einer Session in einem Store in eurer Nähe registrieren.

