Unentschlossene werden diese WhatsApp-Funktion lieben

Wer sich nicht so richtig entscheiden kann, was er wem eigentlich nun wirklich sagen möchte, wird diese neue Funktion von WhatsApp lieben: In Zukunft könnt ihr dort nicht nur gesendete Nachrichten wieder löschen, ihr könnt euch im Nachhinein auch entscheiden, eine schon gelöschte Nachricht doch wiederherzustellen. Wenn das nichts ist…

Kommunikation will gelernt sein und ist ganz klar auch nichts für jeden: Darum haben die meisten großen Messenger schon lange eine Funktion zur Löschung einer bereits gesendeten Nachricht eingeführt. Die kann zwar zwischenzeitlich vom Empfänger schon längst gelesen worden sein, aber fürs eigene Gewissen mag es von Vorteil sein, wenigstens so tun zu können, als hätte man etwas gar nicht erst gesagt. Inzwischen können Nutzer von WhatsApp für einige Zeit eine bereits zugestellte Nachricht aus dem Chat beim Empfänger löschen. Nun aber kommt bald auch die Möglichkeit, eine bereits gelöschte Nachricht doch wieder zurückzuholen.

Fest für Unentschlossene

Dieses Feature wird aktuell in der kommenden Beta von WhatsApp getestet, wo es sich zuletzt gezeigt hat. In Zukunft haben Nutzer die Möglichkeit, nach der Löschung einer Nachricht dieselbe doch wiederherzustellen. Dies soll allerdings nur für wenige Sekunden nach dem Senden möglich sein.

Es ist allerdings gut möglich, dass diese Frist zu einem späteren Zeitpunkt wieder weiter verlängert wird. Wann die Funktion für alle Nutzer erscheint, ist allerdings noch nicht klar. In einer früheren Meldung konntet ihr lesen, dass WhatsApp Posts aus dem Status in Zukunft auch in der Chat-Liste anzeigen möchte. Das soll dem Unternehmen dabei helfen, später auch Werbung in den Chats anzuzeigen.

