Verspätet: Der Stage Manager bremst iPadOS 16-Veröffentlichung aus

Apple hat angeblich die Entwicklung von iOS 16 abgeschlossen. Auch mit der Arbeit an watchOS 9 ist man in Cupertino wohl schon fertig, allerdings wird sich die Veröffentlichung von macOS Ventura ebenso verzögern, wie der Launch von iPadOS 16. Auf welches Update freut ihr euch am meisten?

Es gibt gute und schlechte Nachrichten aus der Entwicklungsabteilung in Cupertino, auf die sich der Redakteur Mark Gurman bezieht. In der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters schreibt er, Apple habe die Arbeit an der Entwicklung von iOS 16 inzwischen abgeschlossen. Das kommende Update liegt derzeit in Beta 6 bei den Entwicklern, einige weitere Testversionen wird es wohl noch geben, doch in diesen geht es nur noch um den Feinschliff. Auch watchOS 9 ist fertig entwickelt, so Gurman.

iPadOS 16 verspätet sich in den Oktober hinein

Ganz anders sieht es dem Vernehmen nach dagegen mit iPadOS 16 aus. Diese Softwareaktualisierung wird nicht pünktlich zum September-Event fertig, das am 07. September stattfinden soll, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Hier macht der neue Stage Manager noch Probleme, ein Feature, das nur auf iPads mit Apple Silicon-Chip unterstützt wird, was bereits für Ärger unter den Anwendern gesorgt hat. iPadOS 16 werde noch auf die Erfordernisse neuer Hardware abgestimmt, so Gurman.

Apple wird auch macOS Ventura erst im Oktober für alle Nutzer veröffentlichen, heißt es weiter. Die beiden Updates könnten dann im Rahmen eines Oktober-Events und der Vorstellung neuer Macs und iPads an den Start gehen.

Welches der Updates im Herbst erwartet ihr mit der größten Vorfreude?

Ähnliche Beiträge