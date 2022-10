AirPods aus Indien statt China: Produktion ab kommendem Jahr geplant

Immer mehr Produkte möchte Apple nicht mehr in Indien fertigen lassen. Neue Märkte werden für die Produktion erschlossen, Indien spielt hier eine zunehmend wichtigere Rolle. Auch die AirPods werden bald erstmals in dem Land gefertigt.

China ist aktuell noch immer die Heimat der meisten Apple-Produkte. Die iPhones werden bis heute mehrheitlich im Reich der Mitte gefertigt, das soll langfristig aber nicht so bleiben. Apple unternimmt daher seit einiger Zeit verstärkte Bemühungen, die Produktion in weitere Länder zu verlagern. Eine herausragende Rolle spielt hier Indien. Dort finden sich noch am ehesten vergleichbare Situationen wie in China, was die Verfügbarkeit von Infrastruktur, Transportkapazitäten und Fachkräfte betrifft.

Auch die AirPods werden bald in Indien gefertigt

Daher möchte man nun auch mit der Fertigung eines weiteren Produkts in Indien beginnen, das berichteten zuletzt japanische Wirtschaftsmedien. Danach habe Apple unter anderem auch Foxconn angewiesen, Produktionslinien für die AirPods in Indien vorzubereiten. Ab kommendem Jahr soll man dort mit der Massenfertigung der Kopfhörer beginnen.

Auch die aktuellen Top-iPhones werden inzwischen in Indien gebaut, so etwa in Bälde das iPhone 14. Allerdings stößt Apple dem Vernehmen nach hier noch immer auf einige Probleme, unter anderem bei der Geheimhaltung. Grund dafür ist nicht zuletzt der indische Zoll, der immer wieder stichprobenartige Kontrollen durchführt und dadurch die Vertraulichkeitsvorgaben von Apple in Gefahr bringt.

Zuletzt hatte Apple bereits begonnen, AirPods und Beats-Kopfhörer in Vietnam fertigen zu lassen, Apfellike.com berichtete. Wie es heute heißt, werden inzwischen die Beats-Modelle zum größten Teil in dem asiatischen Land gebaut.

