Apples neue Produkte besprochen | kommt das iPhone SE als XR? | kommt bald Werbung auf Apple TV+? – Apfelplausch 263

Ich bin zurück aus dem Urlaub. Was, das interessiert euch nicht so richtig? Das ist nicht die eine Sache, auf die ihr eine Woche fiebernd gewartet habt, damit ich von meinen Erlebnissen berichten kann? Stattdessen wieder dieser Apple-Kram? Aber gut, so soll es sein. Es gab neue Produkte, über die wir zu reden haben.

Aber zunächst legen wir mit euren Mails los und von denen gab es so viele, wie selten. Wir können daher wieder nur eine Auswahl vorlesen, das aber mit Wonne.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

Hörerpost: Siri-Bug | iPhone SE Use-Case und Koffer-Geschichten

00:30:00: iTunes Match

iTunes Match

Das neue iPad Pro und iPad 10

Das neue Apple TV

iPhone SE 3 Gerüchte und iPhone 14 News

iPhone Fold: frühestens 2025, davor iPad Fold

Die neuen Produkte besprochen

Und dann wenden wir uns den neuen Produkten zu. Apple hat das neue iPad Pro vorgestellt, hier mehr dazu. Apple hat das neue iPad 10 vorgestellt, das auch als iPad Air Liste durchgehen könnte.

Und Apple hat ein neues Apple TV 4K vorgestellt. Wir versuchen uns an einer Einordnung.

Kommt das iPhone XR zurück?

So sieht es tatsächlich aus, allerdings in Form des iPhone SE, das Budget-Modell wäre dann wohl gar nicht mehr Budget. Überhaupt spielt Geld in der heutigen Sendung eine wichtige Rolle.

Geld und Werbung auf Apple TV+, die spielt auch eine Rolle.

Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Zuhören!

