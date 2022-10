iPhone 14 sorgt für Geldregen: Foxconn mit Rekordumsätzen

Das neue iPhone 14 verkauft sich ganz offenbar gut, das schlägt sich auch in den Zahlen von Foxconn nieder. Der noch immer größte Auftragsfertiger von iPhones verzeichnete im abgelaufenen Monat die höchsten Umsätze aller Zeiten, maßgeblich aufgrund des starken Starts des iPhones.

Apples iPhone 14 mag hinsichtlich seiner Diversifizierung umstritten sein, das Standard-iPhone 14 wird tatsächlich offenbar auch weniger nachgefragt, als das Standardmodell früherer Jahre, insgesamt jedoch geht die Rechnung Apples nach wie vor auf, das belegen eindrucksvoll die Zahlen des größten Auftragsfertigers der Welt Foxconn.

Der iPhone-Bauer legte einen unglaublich starken September hin und hat im abgelaufenen Monat rund 26 Milliarden Dollar erlöst, zitiert CNBC aus dem Zahlenwerk.

Der Start des iPhone 14 lässt bei Foxconn die Kasse klingeln

Das bedeutet ein Plus von 40,4 % im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Umsätze gar um unglaubliche 83%. Hintergrund dieser extrem starken zahlen war laut Foxconn wenig rätselhaft der Marktstart eines neuen Produkts in der Abteilung für intelligente Unterhaltungselektronik, in der das iPhone gefertigt wird.

Dennoch bleibt man bei Foxconn perspektivisch eher zurückhaltend, was die weiteren Umsatz- und Gewinnprognosen betrifft. Noch immer seien die Lieferketten weltweit angespannt und zahlreiche Unbekannte beeinflussten den Markt, so Foxconn.

Apple wird am 27. Oktober seine nächsten Quartalszahlen vorlegen. In den laufenden Bilanzzeitraum fällt der Start des iPhone 14, der Zeitraum, der die ersten VErkäufe des neuen Modells einschließt, fällt in diesem Jahr eine Woche länger aus, als im Vorjahr, vor diesem Hintergrund könnte es ein neues Rekordquartal werden.

