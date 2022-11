AirPods Pro 2 immer noch ohne Lossless: Apple-Ingenieur versucht sich an einer Antwort

Die AirPods Pro wurden von Apple zwar in verschiedener Hinsicht merklich verbessert, doch verlustfreies Audio können sie noch immer nicht wiedergeben, dabei hatte es in der Vergangenheit verschiedentlich Spekulationen in dieser Richtung gegeben. Doch wieso geht Apple diesen Schritt nicht?

Apple hat die neuen AirPods Pro in einigen Aspekten deutlich aufgewertet: So wurde die Laufzeit länger und die aktive Geräuschunterdrückung ebenfalls verbessert. Auch hat man an der Belüftung geschraubt, wie Esge Andersen aus dem Akustikteam von Apple im Gespräch mit Branchenmedien erklärt. Statt zwei Schlitzen, verfügen die AirPods Pro 2 nur noch über eine Belüftungsöffnung. Jeder Luftstrom hat das Potenzial, den Klang zu verzerren. Durch das neue Arrangement kämen Höhen sauberer und Bässe tiefer heraus, so Andersen.

Wo bleibt Lossless Audio in den AirPods?

Allerdings hat sich eines nicht geändert: Auch die AirPods Pro 2 unterstützen kein verlustfreies Audio, obgleich es zuvor entsprechende Spekulationen gegeben hatte. Hierzu äußerte sich Andersen nur ausweichend. Der Bluetooth-Standard jedenfalls sei nicht der limitierende Faktor. Apple habe sich am Ende dafür entschieden, auf anderen Wegen hervorragenden Klang zu übertragen. Es sei vor allem darum gegangen, eine robuste Lösung zu entwickeln. Unklar ist, wieso Lossless weniger robust gewesen wäre, zumal Apple diesen Modus optional hätte gestalten können.

Die Entscheidung ist zumindest zu hinterfragen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Apple music inzwischen Millionen Lossless-Songs enthält. Doch auch die noch teureren AirPods Max spielen kein Lossless Audio ab. Ob und wann sich das ändert, bleibt einstweilen abzuwarten.

