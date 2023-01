Es wird immer teurer: Preis fürs iPhone 15 Pro soll weiter steigen

Apples iPhone ist teuer, das ist seitlich bekannt und soweit nicht neu: Doch es soll noch teurer werden. Das zumindest behaupten chinesische Leaker. Wie tief Apple in Zukunft dem Kunden noch in die Tasche greifen möchte, ist nicht klar.

Apples iPhone war nie billig, doch das aktuelle iPhone 14 Pro ist für die Kunden eine deutliche finanzielle Herausforderung. Damit ist das Ende der Fahnenstange aber angeblich noch nicht erreicht: Apple soll den Preis für seine Top-Modelle noch weiter anheben wollen, das behauptete zuletzt ein anonymer https://weibo.com/1990696307/MnkV37vKyLeaker in chinesischen sozialen Netzwerken.

Danach sei es die Absicht Apples, den preislichen Abstand zwischen dem Standard-iPhone 15 und iPhone 15 Plus noch ein wenig auszuweiten.

Der Leaker hat keine sonderlich ausgeprägte Trefferhistorie bei Leaks, seine Annahme wirkt allerdings vor dem Hintergrund der jüngsten Preisgestaltung Apples beim iPhone nicht unplausibel.

Wird das iPhone 15 günstiger?

Daraus könnte sich aber für einige iPhone-Käufer auch eine gute Nachricht ableiten lassen. Denn zuletzt deuteten einige Leaks darauf hin, dass Apple den Preis für das kommende Standard-iPhone 15 und das iPhone 15 Plus ein wenig abmildern könnte. Hintergrund sind die offenkundig extrem schwachen Verkäufe des iPhone 14 Plus, das in der Hauptsache nur ein großes Standard-iPhone 14 ist.

Dieses Modell wird vom Kunden offenbar überhaupt nicht angenommen. Um die Verkäufe in diesem Teilsegment in Zukunft zu stabilisieren, könnte Apple dem Verbraucher beim Preis entgegenkommen. Zudem soll das iPhone 15 Plus mit einer 498 Megapixel-Kamera ausgestattet werden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Damit würde Apple hier wieder ein attraktives Smartphone mit zeitgemäßer Ausstattung anbieten.