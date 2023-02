15 Zoll-MacBook Air: Großes Modell noch im April?

Das MacBook Air könnte in nächster Zeit eine Neuauflage erhalten. Apple soll mit der Massenproduktion des großen 15 Zoll-Modells begonnen haben. Ein Start könnte noch im Frühling erfolgen.

Apple arbeitet angeblich an einem neuen MacBook Air. Dieses Modell soll nun in die Massenproduktion gegangen sein, schreibt der bekannte Analyst und Branchenbeobachter Ross Young von DSCC in einem Tweet an seine Super Follower, den Apfellike.com eingesehen hat. Darin heißt es, nachdem nun die Massenfertigung des neuen MacBook Air angelaufen sei, sei ein Marktstart in wenigen Monaten denkbar. Mit einem Launch könne etwa im April gerechnet werden. Denkbar ist, dass Apple das neue Modell im Rahmen einer Art Spring-Keynote vorstellt. Schon vor Monaten war über ein neues, großes MacBook Air spekuliert worden, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten.

Neues 15 Zoll-MacBook Air mit M2 Pro-Chip?

Apple würde dann nach Jahren wieder ein MacBook Air in zwei Größen anbieten: Ein Modell mit 13 Zoll Diagonale und eine 15 Zoll-Variante. Vor Jahren hatte Apple das MacBook Air in 11 und 13 Zoll angeboten.

Beim Design wird man sich ziemlich sicher an der Gestaltung des aktuellen MacBook Air orientieren, angetrieben werden dürfte es vom M2-Chip. Es ist vorstellbar, dass Apple auch optional eine Variante mit M2 Pro und größerem Arbeitsspeicher anbieten wird.

Wäre ein solches großes MacBook Air für euch interessant? Teilt gern eure Gedanken dazu in den Kommentaren unter dem Artikel.