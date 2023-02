Alle iPhone 15-Leaks zusammengefasst | neuer Mac Pro aufrüstbar | Apple Watch vor Durchbruch? – Apfelplausch 280

Sponsor CleanMyMac X: zum exklusiven 5%-Rabatt

Das iPhone 15 könnte ein spannenderes Update werden, als wir das noch vor kurzem erwartet hatten: Diese Woche war recht voll gepackt mit Gerüchten um das nächste Modell. Doch wir haben auch noch andere Themen im Gepäck: Der Mac soll ebenfalls nicht zu kurz kommen – willkommen zum Apfelplausch 280.

Auch diese Sendung beginnen wir natürlich wie immer mit ein wenig Post von euch, per Mail, per Instagram und per Twitter, bevor wir uns in die Themen stürzen, von denen wir tatsächlich einige hatten in dieser Woche.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

Hörerpost: Apple Watch Akkuzustand | Erfahrungen mit Apple Support | Apple TV+ Bekanntheit

iPhone 15 Design komplett geleakt: Aussehen, Farben, Materialien, Akku, Display und RAM diskutiert

00:50:40: MacBook Air 15 Zoll vor Launch

00:56:00: Apple-Durchbruch für Diabetiker? – Zukunft der Apple Watch

iOS 16.4 Neuerungen

Apple und die Generation Z

Viele iPhone 15-Gerüchte

So gab es etwa rund um das iPhone 15 zahlreiche Leaks und Gerüchte: Zum Design etwa, zur Akkulaufzeit oder zum Arbeitsspeicher. Der Februar ist noch nicht ganz rum, aber die Gerüchteküche ist unserer Zeit wieder einmal weit voraus.

Back to the Mac

Den Mac wollen wir aber auch nicht vernachlässigen in dieser Sendung. So sprechen wir etwa über mögliche Bluetooth-Verbesserungen des 15 Zoll-MacBook Air. Wirklich spannend ist, wie ich finde, die spekulative Möglichkeit, den neuen Mac Pro mit Erweiterungs-Packs aufzurüsten.

Meilenstein bei der Apple Watch

Diabetiker könnten dieser Vorstellungeiniges abgewinnen: Zucker messen, ohne schmerzhaften Nadelstich. Hier hat Apple einen Durchbruch geschafft, wir ordnen ein.

Die Angst vor der grünen Blase

Und wir sprechen ein wenig über eine aus deutscher und europäischer Sicht absurd wirkende Studie: Diese zeigt, wie Menschen ins gesellschaftliche Abseits geraten können, wenn sie kein iPhone besitzen.

So schlimm ist es hier noch nicht – zum Glück. Ich darf euch trotzdem viel Spaß beim Hören dieser Sendung auf eurem Apple-Gerät wünschen. Ihr dürft aber auch auf einem Echo oder Sonos Spaß beim Zuhören haben.

