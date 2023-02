DJ Spotify: Musik für die Party mit künstlicher Intelligenz

Spotify bietet seinen Nutzern eine neue Funktion für die größere Runde: Der DJ soll Musik für die Party spielen, die formvollendete Ansprache inklusive. Um den Musikgeschmack des Nutzers zu treffen, bedient sich der Streamingdienst künstlicher Intelligenz.

Spotify hat die Einführung einer neuen Funktion angekündigt, die in mancher Runde durchaus ihren Reiz haben könnte: Der DJ soll für musikalische Begleitung sorgen. Das Feature spielt Musik auf Basis des Musikgeschmacks des Nutzers, schreibt der Streamingdienst in seiner Ankündigung. Genutzt werden sollen natürlich die bereits bekannten Daten zu den musikalischen Vorlieben, zum Einsatz komme auch künstliche Intelligenz. Der Nutzer kann in einem beliebigen Song die DJ-Taste drücken. Gespielt werden sowohl neue Songs, als auch schon lange nicht mehr gehörte Titel, die zum Geschmack des Nutzers passen.

Spotify DJ gibt es vorerst nicht in Deutschland

Dazu spricht eine künstliche Stimme zu den Hörern, die auf Technik des Unternehmens Sonantic basiert, das Spotify vor kurzem übernommen hatte und das möglichst natürlich klingende Sprachausgaben entwickelt hatte.

Zunächst ist der DJ nur in den USA und Kanada verfügbar, ob das Feature auch in weitere Märkte kommt – ob er gar in Deutschland startet – muss sich noch zeigen. Spotify ist nach wie vor der weltweit führende Dienst für Musikstreaming. Zuletzt hatten die Schweden die Gruppe zahlender Abonnenten deutlich ausbauen können, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Allerdings waren auch die Verluste des Streamingdienstes regelrecht explodiert.