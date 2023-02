Vorerst für Beta-Tester: Apple bringt Update fürs Studio Display

Apple hat ein Update für seinen externen Monitor Studio Display erstellt. Es kann allerdings bis auf weiteres nur von Testern der ersten Beta von macOS Ventura 13.3 geladen und installiert werden. Welche Neuerungen das Update auf Version 16.4 mit sich bringt, ist noch nicht klar.

Apple bereitet offenbar eine Aktualisierung des Studio Display vor. Der Bildschirm war vor knapp einem Jahr von Apple auf den Markt gebracht worden, die ersten Reviews fielen damals allerdings vernichtend aus, was vor allem den Problemen mit der Kamera geschuldet war.

Diese unterstützt Center Stage, die automatische Fokussierung von Gesichtern anwesender Personen, doch aufgrund einer Reihe an Unzulänglichkeiten in Hard- und Software waren die Ergebnisse zunächst ausgesprochen unbefriedigend. Apple hat im Rahmen dessen, was mit Software möglich ist, hier nachgebessert.

Update ist aktuell nur für Beta-Tester erhältlich

Nun liegt die Studio Display-Software in Version 16.4 vor, diese folgt auf Version 15.5. Die Software des Displays basiert auf iOS und wird in unregelmäßigen Intervallen von Apple nachgezogen.

Um das Update installieren zu können, ist aktuell allerdings die aktuelle Beta von macOS Ventura 13.3 erforderlich. Auf dem Display müssen zudem mindestens 640 MB freier Speicher verfügbar sein, das Update sollte dann in weniger als zehn Minuten abgeschlossen sein. Es kann am Mac in den Systemeinstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update angestoßen werden, wenn das Studio Display an den Mac angeschlossen ist.