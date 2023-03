Apple verteilt auch Studio Display 16.4-Software als RC für Entwickler

Apple hat heute Abend auch die letzte Entwicklerfassung für das Studio Display verteilt. Die RC-Version der Studio Display-Software 16.4 können Developer laden, wenn sie auch die aktuelle Beta von macOS Ventura 13.3 auf ihrem Mac installiert haben. Welche Änderungen oder Neuerungen in der kommenden Aktualisierung enthalten sind, ist nicht klar. Fallen euch interessante Änderungen auf?

Apple hat auch für das Studio Display eine aktualisierte Testfassung für die Entwickler zur Verfügung gestellt. Der Release Candidate der Version 16.4 der Studio Display-Software kann von registrierten Entwicklern geladen und installiert werden.

Hierfür muss das Studio Display an einen Mac angeschlossen sein, auf dem auch die aktuelle Beta von macOS Ventura 13.3 installiert ist. Dann kann das Update wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update geladen werden. Der RC sollte mit der bald erwarteten finalen Fassung des Updates identisch sein.

Keine Details über Neuerungen in neuer Software bekannt

Der Release Candidate folgt eine Woche auf die Verteilung der letzten Testversion von macOS Ventura 13.3 und Studio Display-Software 16.4 an die Entwickler. Die finale Version des Updates wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ein Release in der kommenden Woche ist wahrscheinlich.

Welche Neuerungen Apple in die kommende Version der Software einfließen lassen wird, ist noch nicht bekannt. Fallen euch interessante Beobachtungen in der aktuellen Beta der Studio Display-Software auf? Lasst es uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.