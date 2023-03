iOS 17: Welche neuen Features wünscht ihr euch?

iOS 17 wird für Kunden vielleicht doch etwas interessanter: Das nächste große Update für iPhone und iPad soll einige neue Funktionen erhalten, die sich Nutzer schon lange wünschen. Diese Aussage gut informierter Beobachter steht in Widerspruch zu früheren Aussagen, wonach Apple die Entwicklung hier zurückgefahren haben soll.

Apples kommendes großes Update für das iPhone und das iPad wird für den Endkunden vielleicht doch ein wenig spannender: Apple habe die Absicht, einige größere Neuerungen in iOS 17 zu implementieren, so der bekannte und zumeist gut informierte Redakteur Mark Gurman von Bloomberg. Diese Aussagen kommen überraschend: Noch vor Monaten sah es danach aus, dass Apple iOS 17 zu einer Art Bugfix-Update verkommen lassen würde, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten.

Ein kleiner Sinneswandel in Cupertino

Was war passiert? Schon in früheren Jahren gab es größere und kleinere Updates bei Apples Hauptversionen und manchmal tat Apple gut daran, sich mehr auf die Stabilisierung der Nutzererfahrung und die Beseitigung von Fehlern zu konzentrieren.

In diesem Jahr aber steht Apple unter besonderem Druck: Die Entwicklung der VR-Brille bindet derzeit viele Kapazitäten und dennoch kommt man viel langsamer als gewünscht voran, Apfellike.com berichtete. Vor diesem Hintergrund hatte Apple zwischenzeitlich wohl den Plan gefasst, auf neue Features in iOS 17 weitgehend zu verzichten.

Nun aber sollen doch eine Reihe größerer Neuerungen in das nächste große Update einfließen, so Gurman, darunter mehrere, die sich Nutzer schon lange wünschen. Leider wurde er in dieser Sache nicht genauer, man darf also weiter gespannt sein. Welche neuen Features wünscht ihr euch am meisten für iOS 17? Teilt gern eure Gedanken in den Kommentaren unter dem Artikel.