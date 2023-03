iPhone 15 Pro: Spannende Funktionen neuer Solid-State-Tasten geleakt

Apple wird das iPhone 15 Pro wohl mit neuen, haptischen Tasten ausstatten. Diese nicht physischen Bedienelemente sollen vielseitig sein und erlauben angeblich neue, spannende Bedientesten zur Steuerung der Lautstärke.

Apple wird das iPhone 15 Pro wohl mit neuartigen Seitentasten ausstatten. Über diese Solid-State-Tasten hatten wir bereits vor einigen Monaten erstmals berichtet. Sie sind als nicht physische, haptische Bedienelemente ausgeführt. Nun sind einige neue, spannende Details zu diesem Thema aufgetaucht.

Geteilt wurden sie von einem Leaker in den Foren der Seite MacRumors, der in der Vergangenheit schon häufiger zuverlässige Vorhersagen machte. So hat er etwa zutreffend die Dynamic Island im iPhone 14 Pro prognostiziert.

Das sollen die neuen Solid-State-Tasten im iPhone 15 Pro können

Nun äußerte er sich zu den neuen Tasten im iPhone. Die multifunktionale seitliche Lautstärke-Taste soll, ebenso wie der Power-Button, angeblich von einem neuen Prozessor gesteuert werden. Dieser versorgt die Tasten auch dann noch mit Energie, wenn das iPhone ausgeschaltet oder der Akku leer ist, aktuell kennt man diese Technik bereits von der Ortungsfunktion per Wo ist-Netzwerk, die auch bei ausgeschaltetem iPhone noch funktioniert und selbst dann noch einige Stunden arbeitet, wenn die Batterie leer ist.

Zudem soll Apple an mehreren Bedienkonzepten arbeiten. Der Nutzer kann die Lautstärke entweder per Wischen nach oben oder unten steuern. In einem anderen Modus wäre eine Art Force Touch vorgesehen, bei dem die Lautstärke sich je schneller in die entsprechende Richtung verändert, je stärker der Nutzer auf die Taste drückt.

Beide neuen Modi werden dem Leaker nach von der neuen Taste unterstützt, denkbar ist sogar, dass der Nutzer einstellen kann, wie die Lautstärke gesteuert werden soll.

Was haltet ihr von diesen möglichen Neuerungen?