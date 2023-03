Video-Tour: Dies ist neu in iOS 16.4 Beta 2

Das kommende Update auf iOS 16.4 wird eine etwas größere Aktualisierung, die aber auch an vielen kleinen Stellschrauben dreht. Das zeigt sich etwa in der Bücher-App, die eine lang verschwundene Animation zurück bekommt. Was alles neu in der letzten Beta ist, verrät ein Video.

Apple hat gestern Abend die zweit eBeta von iOS 16.4 und iPadOS 16.4 für die registrierten Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt. Die kommende Aktualisierung bringt eine Reihe von Neuerungen für Nutzer von iPhone und iPad. Dabei handelt es sich zum größten Teil um kleine, aber nicht uninteressante Details.

Umblättern in Büchern kommt wieder

So wird etwa die Animation des Umblätterns von Seiten in die Bücher-App zurückgebracht. Sie war lange charakteristisch für die App, wurde dann aber irgendwann gestrichen, weil sie nicht mehr in die Zeit passte.

Ebenfalls wurden die Einstellungen zum Always-On-Display des iPhone 14 Pro ein wenig überarbeitet, auch in der Podcasts-App finden sich einige kleine Änderungen.

Wie das ganze konkret aussieht, hat die Seite 9to5Mac in einem Video zusammengefasst, das wir hier für euch eingebettet haben.

In einer weiteren Meldung hatten wir darüber berichtet, dass auch Apple Music Classical in der neuen Beta wieder gesichtet wurde. Das Update auf iOS 16.4 wird in einigen Wochen für alle Nutzer zum Download zur Verfügung gestellt. Wie läuft die neue Beta auf euren Geräten?