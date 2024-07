Ab iOS 18: Apple Music-Playlists können KI-Coverbilder bekommen

Apple Music erhält ab iOS 18 offenbar eine neue Funktion, die auf KI basiert. Nutzer können dann wohl Artworks für Playlists selbst erstellen respektive dafür einen KI-Bildgenerator benutzen, der Teil von Apple Intelligence ist.

Es scheint, dass Apple Music-Abonnenten bald in der Lage sein werden, mithilfe künstlicher Intelligenz eigene Artworks für ihre Playlisten zu erstellen. Diese Funktion wird voraussichtlich mit dem Start von iOS 18 eingeführt, eine Vorabversion wurde bereits in der aktuellen Beta von iOS 18 entdeckt, die gestern Abend an Entwickler verteilt wurde. Mit Apple Intelligence bringt iOS 18 erstmals einige KI-Funktionen für Kunden in den USA.

Aktuell haben Nutzer von Apple Music die Möglichkeit, aus einer vorgefertigten Sammlung von Artworks für Playlisten zu wählen, die Apple mit iOS 17.1 eingeführt hat. Bald werden die Nutzer jedoch etwas mehr Freiheit haben, wenn auch nicht vollständig.

KI kreiert Artworks für Playlists

Die geplante Funktionalität in iOS 18 wird es den Nutzern ermöglichen, mithilfe von KI individuelle Artworks für ihre Playlisten zu erstellen. Laut Berichten der Seite 9to5Mac, die sich auf Code in der aktuellen Beta 4 von iOS 18 stützen, wird es einen neuen Button in der Musik-App geben, der es den Nutzern ermöglicht, über Texteingabe anzugeben, wie sie sich das Artwork vorstellen. Dieses wird dann mithilfe von „Image Playground“ erstellt, einem Tool von Apple Intelligence, das auf Anfrage Illustrationen, Animationen oder Skizzen erstellt, jedoch keine fotorealistischen Bilder.

Es bleibt abzuwarten, wann diese neue Funktion tatsächlich für die Nutzer verfügbar sein wird. Es scheint, dass Apple die Einführung der neuen KI-Funktionen verzögert hat. Ursprünglich war geplant, dass sie im Herbst für Nutzer in den USA starten. Nun wird jedoch erwartet, dass einige der Neuerungen erst im Laufe des kommenden Jahres eingeführt werden.