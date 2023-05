Erst später: Neue haptische Tasten fürs iPhone 15 Pro wohl endgültig abgesagt

Apple hat die neuartigen haptischen Tasten ziemlich sicher aus dem iPhone 15 Pro gestrichen. Nun ist auch ein weiterer zumeist gut unterrichteter Beobachter überzeugt, Apple werde dieses neue Feature erst in die übernächste Generation von iPhones einbauen. Zu den Gründen herrscht eine gewisse Unklarheit.

Apple wurde in den letzten Wochen lange nachgesagt, im iPhone in Zukunft auf neuartige haptische Bedienelemente setzen zu wollen. Diese Tasten werden in einer Art Force Touch-Funktionsweise realisiert, wie es hieß, allerdings offenbar noch nicht so bald. Apple wird diese Tasten nicht ins kommende iPhone 15 Pro einbauen, wurde schon zuletzt vermutet, Apfellike.com berichtete. Nun schließt sich ein weiterer zumeist gut informierter Beobachter dieser Einschätzung an.

Neue Tasten sind kostenintensiv und komplex

Apple habe sich letztlich dagegen entschieden, diese neuartigen Bedienelemente bereits jetzt in das iPhone einzubauen, so Mark Gurman von Bloomberg. Diese Buttons seien in der Massenfertigung komplex und auch kostenintensiv, daher habe man sich entschieden, sie erst in das übernächste iPhone 16-Lineup zu integrieren, hier werden aber auch nur die Pro-Modelle die neuen Buttons erhalten.

Die günstigeren Standard-iPhones werden dagegen weiter mit dualen Drucktasten ausgestattet sein. Ob die Probleme bei der Fertigung noch derart groß sind, dass eine Realisierung jetzt noch nicht sicher möglich ist, oder Apple nur seine Margen schützen wollte, lässt sich hieraus nicht ersehen. Absehbar dagegen scheint, dass Apple das iPhone 15 Pro mit einem neuen Action-Button an Stelle des Stummschalters ausstatten wird.