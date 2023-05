Apple behebt Netzwerk-Bug mit macOS 13.4 RC

In der Beta von macOS Ventura 13.4 war zuletzt ein Bug aufgetreten, der die Netzwerkverbindung beeinträchtigen konnte. Dieser steht offenbar in Zusammenhang mit verschiedenen Firewall-Apps. Apple konnte den Bug nun aus der Welt schaffen.

Apple hat gestern Abend den macOS Ventura 13.4 Release Candidate vorgelegt, die wohl finale Version von macOS 13.4, die demnächst an die Nutzer verteilt wird. Wie sich nun zeigt, wurde hier offenbar ein noch recht frischer Bug behoben.

Der trat in Zusammenhang mit der Nutzung von Apps wie Little Snitch und Radio Silence auf, in diesem Fall erlebten Anwender häufig Probleme mit der Netzwerkverbindung.

Bug aus Beta wird behoben

Der Bug war in der letzten Beta erstmals beobachtet worden, die in der vorigen Woche von Apple an die Entwickler verteilt worden war. Nun wurde diese Störung offenbar wieder behoben. Der Release Candidate ist scheinbar fehlerfrei. In der Zwischenzeit hatten Nutzer nur die Möglichkeit, die entsprechenden Apps zu beenden, um die Probleme zu vermeiden.

I’ve received word from multiple testers that the Ventura 13.4 RC release fixes the Network Content Filter issue.🎉👍 https://t.co/nLox64Mu48

Apple wird macOS Ventura 13.4 in der kommenden Woche für alle Nutzer veröffentlichen, daneben auch iOS 16.5 und iPadOS 16.5 und watchOS 9.5. Es steht zu vermuten, dass die Updates auch eine Reihe von Sicherheitsverbesserungen mit sich bringen werden.

Wie läuft der RC bei euch im Test?