Trade-In neuer Macs: Apple soll neue Modelle zur WWDC bringen

Apple wird zur WWDC 2023 neue Macs vorstellen, zumindest aber ein neues Modell wird mit großer Sicherheit erwartet. Nun ist ein weiterer Hinweis aufgetaucht, der sehr dafür spricht, dass bald ein neuer Mac vorgestellt werden dürfte.

Von Apple wird erwartet, dass das Unternehmen schon in wenigen Tagen neue Mac-Modelle vorstellen wird – zumindest aber ein neues Modell. Dafür spreche auch, dass Apple bald drei weitere Modelle in sein Trade-in-Programm aufnehmen wird, so heute Mark Gurman von Bloomberg.

Apple will start accepting trade-ins of the Mac Studio, 13-inch M2 MacBook Air and 13-inch M2 MacBook Pro on June 5th, the same day as WWDC. Read into that as you will. I’m expecting new Macs at WWDC. https://t.co/Y7SL6sOA4o

— Mark Gurman (@markgurman) May 27, 2023