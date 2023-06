Zur WWDC: Neuer Mac Studio wird wahrscheinlicher

Am kommenden Montag dürfte tatsächlich auch ein neuer Mac Studio vorgestellt werden. Diesen können Kunden vermutlich auch mit einem M2 Ultra ordern, wie sich nun abzuzeichnen begint.

Apple wird auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC 2023 womöglich einen neuen Mac Studio präsentieren, diese Möglichkeit nahm bereits in den letzten Tagen Gestalt an. Sie wurde nun von Mark Gurman bekräftigt, der sich in den letzten Tagen und Wochen sehr bei der Einstimmung auf die Keynote und die anschließende Konferenz hervorgetan hatte.

Gurman schreibt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, der neue Mac Studio trage die interne Codebezeichnung „J475“, der Mac Studio der ersten Generation läuft unter „J375“.

Zuvor war es ebenfalls Mark Gurman, der auf die Möglichkeit eines M2 Ultra hingewiesen hatte, mit dem der neue Mac Studio konfiguriert werden kann. Dieser würde dann wohl mit doppelt so vielen CPU- und GPU-Kernen wie der M2 Max kommen, alternativ war in früheren Ausblicken auch die Rede von bis zu 76 GPU-Cores die Rede gewesen.

Can confirm Apple is nearing the introduction of a new Mac codenamed J475. What’s the codename of the current Mac Studio? J375. https://t.co/X4f2n2Mtni

