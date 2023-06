Bald kein „Hey Siri“ mehr: Apple soll Aktivierung überarbeiten

Die Kommunikation mit Siri soll beschleunigt werden: Die Aktivierung per Zuruf wird in Zukunft vielleicht auch direkt bei Nennung von Siris Namen möglich, hieß es zuletzt. Ob das schon mit iOS 17 realisiert wird, bleibt aber noch offen.

Es wird angenommen, dass Apples Sprachassistentin Siri in Zukunft möglicherweise direkt auf ihre Benennung reagieren und die Aktivierungsphrase „Hey Siri“ somit der Vergangenheit angehören wird. Bloomberg-Redakteur Mark Gurman berichtete, dass Apple an einer Änderung der Aktivierung arbeitet, so dass Siri einfach auf ihren Namen reagieren wird, wie es Alexa bereits tut. Es bleibt jedoch unklar, ob die Änderung in naher Zukunft wirksam wird oder gar mit der Veröffentlichung von iOS 17 zusammenfallen wird.

Everyone is asking about Siri, AI and WWDC on Monday. One item I haven’t mentioned in a while has been a major project to drop the “Hey” from “Hey Siri.” I’d look out for that possibility next week. https://t.co/jGqyI54SXE

— Mark Gurman (@markgurman) June 2, 2023