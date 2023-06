Neue Apple Watch Ultra, OLEd-iPads und AirPods Pro 2: Das hat Apple bis 2024 vor

Apple hat dieses und nächstes Jahr noch so allerhand neue Produkte auf dem Zettel. Nicht nur eine neue Apple Watch Ultra soll es geben, auch neue OLED-iPads und sogar neue AirPods Pro werden erwartet. Wir geben einen Überblick, was wann kommen könnte.

In den kommenden Monaten und Jahren dürfen sich Apple-Fans auf zahlreiche Produkte freuen. Laut Insidern plant das Unternehmen eine Reihe von Neuvorstellungen, die teilweise schon lange erwartet werden. Ein Highlight ist sicherlich der Nachfolger der Apple Watch Ultra, der im Herbst erscheinen soll. Auch eine neue Apple Watch S9 sowie das iPhone 15 werden noch 2023 auf den Markt kommen.

Die neuen Apple Watch-Modelle sollen dabei nicht nur optisch ansprechend sein, sondern auch mit neuen Funktionen ausgestattet werden. Details hierzu sind jedoch noch nicht bekannt und dürften erst zur offiziellen Vorstellung enthüllt werden.

Neue Macs Anfang 2024?

Auch in Sachen Macs hat Apple einiges vor: So werden die MacBook Pro 14- und 16 Zoll-Modelle voraussichtlich Ende des Jahres oder Anfang 2024 aktualisiert und mit einem neuen M3-Chip ausgestattet. Auch ein neues Einsteiger-MacBook Pro sowie ein MacBook Air-Modell mit M3 sind in Planung. Der M3 wird wohl auf dem neuen, kleineren und damit deutlich leistungsfähigeren 3nm-Verfahren basieren. Wer auf der Suche nach einem neuen iMac ist, darf sich auf ein neues 24 Zoll-Modell freuen.

Neue iPads im nächsten Jahr

Auch kündigt sich eine Erneuerung des iPad-Lineups an: Ab 2024 wird es ein neues iPad Air mit M-Series-Chip sowie zwei iPad Pro-Modelle geben, die möglicherweise mit OLED-Display ausgestattet sein werden, dieser Schritt wird schon lange erwartet, Apfellike.com berichtete.

Last but not least sind auch neue AirPods Pro 3 und ein neues Apple TV bereits in der Entwicklung. Wann diese erhältlich sein werden, steht allerdings noch nicht fest.

Apple begeistert seine Kunden also weiterhin mit zahlreichen Neuerungen und Erweiterungen seines Produktportfolios. Wer auf der Suche nach einem neuen Gerät ist, sollte die kommenden Wochen und Monate im Auge behalten.