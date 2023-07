Chatten am Handgelenk: Kommt WhatsApp bald auf die Apple Watch?

WhatsApp war seit je her nicht für die Smartwatch erhältlich, zumindest nicht als eine native App. Das hat sich jetzt geändert. Nutzer einer Apple Watch haben zwar derzeit noch das Nachsehen, aber vielleicht nicht mehr lange.

WhatsApp auf der Apple Watch zu nutzen war bisher eine Herausforderung, da es keine offizielle App gab und man stattdessen auf Dritt-Apps oder die begrenzten Antwortmöglichkeiten von watchOS angewiesen war. Doch nun gibt es möglicherweise eine Wende in der Angelegenheit: Meta, das Unternehmen hinter WhatsApp, bringt die App zumindest für Android-Uhren auf den Markt.

Es ist bekannt, dass WhatsApp nicht gerade schnell ist, wenn es um die Unterstützung zusätzlicher Plattformen geht. Die Desktop-Apps waren bisher wenig beeindruckend und eine iPad-App fehlt gänzlich. Eine Smartwatch-App schien bisher völlig unrealistisch zu sein – bis jetzt.

.@WhatsApp is now available globally on #WearOS! 💚 🌏

Start new chats, reply to messages by voice and answer calls from your watch – safely and securely. 🔒

Download it here on Google Play: https://t.co/y2eGfMAwGy pic.twitter.com/vUMy1T7fSn

— Wear OS by Google (@WearOSbyGoogle) July 19, 2023