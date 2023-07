iPhone Fold: Apple könnte ab 2025 den Markt aufmischen

Apple hat noch immer keine faltbaren iPhones im Sortiment, Samsung hat indes zuletzt wieder neue Foldables vorgestellt. Wenn Apple allerdings in diesen Markt eintritt, könnte das den Verkäufen deutliche Impulse geben.

Berichten zufolge hat Apple bisher noch kein faltbares iPhone oder iPad auf den Markt gebracht. Das könnte sich jedoch in den nächsten Jahren ändern. Wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten, wird erwartet, dass Apple möglicherweise schon 2024 ein faltbares iPad“ einführen wird. Dieses iPad Fold wäre preislich oberhalb des aktuellen iPad Pro 12,9 Zoll angesiedelt und würde Apple ermöglichen, in den Markt der faltbaren Geräte einzusteigen, ohne das Image seines wichtigsten Produkts zu gefährden.

Darüber hinaus wird prognostiziert, dass Apple auch an einem faltbaren iPhone arbeiten wird. Laut Marktforschern von Counterpoint Research könnte ein erstes Modell im Jahr 2025 auf den Markt kommen. Zu diesem Zeitpunkt wird erwartet, dass der Marktanteil von faltbaren Premium-Smartphones, die über 600 Dollar kosten, bei rund 20% liegt.

Große Wirkung eines iPhone Fold auf Foldables-Verkäufe erwartet

Der Eintritt von Apple in den Markt der faltbaren Geräte könnte zu einem deutlichen Anstieg der Verkäufe führen.

Es wird erwartet, dass die jährlichen Verkäufe von faltbaren Geräten bis 2027 ein Volumen von rund 100 Millionen Dollar erreichen könnten. Dennoch wird Apple trotz seines Eintritts in den Markt der faltbaren Geräte voraussichtlich nicht die Marktführerschaft von Samsung übernehmen können. Samsung war der Vorreiter in der Entwicklung von faltbaren Geräten und hat trotz einiger Rückschläge an der Idee festgehalten und seine Modelle kontinuierlich weiterentwickelt.

Es bleibt abzuwarten, wie Apple in den kommenden Jahren den Markt der faltbaren Geräte beeinflussen wird. Mit ihrem Ruf für innovative Technologie und Design werden viele auf den Eintritt von Apple gespannt sein und die Entwicklung dieses aufstrebenden Marktsegments verfolgen.