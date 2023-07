Kurswechsel: Wird Indien Apples neues China?

Einer der wichtigsten Märkte für Apple war und ist China. Doch in dessen Schatten wächst seit kurzem die Bedeutung eines weiteren Absatzmarktes immer weiter. Für die US-Großbank Morgan Stanley ist das Grund genug, eine optimistische Prognose auszufertigen.

Apple verstärkt sein Engagement in Indien, da der oberflächlich betrachtet riesige Markt das Potenzial hat, China als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt abzulösen. Die Großbank Morgan Stanley ist in einer entsprechenden Notiz überzeugt, dass Indien für Apple von überragender Bedeutung ist. In den nächsten fünf Jahren könnte das Land zum Umsatzwachstum von Apple um 15% beitragen und etwa 20% Wachstum der Nutzerbasis im Land verzeichnen. Diese Prognose ist ehrgeizig, da Indien in den letzten fünf Jahren nur für 2% des Umsatzwachstums oder sechs Milliarden Dollar verantwortlich war. Im Vergleich dazu trug China, das eine ähnlich große Bevölkerung hat, zu rund 18% des Umsatzzuwachses oder etwa 75 Milliarden Dollar bei.

Allerdings kämpft China mit mehreren wirtschaftlichen und sozioökonomischen Problemen wie einer alternden Bevölkerung, weshalb ein Wechsel auf dem zweiten Platz der größten Volkswirtschaften prognostiziert wird.

Weiteres Kurspotenzial für Apple-Aktie

Angesichts dieser Entwicklung hat die Bank ihr Kursziel für Apple auf 220 Dollar angehoben. Obwohl Apple seine Präsenz in Indien in den letzten Jahren stark ausgebaut hat, zeigen sich die Ergebnisse nur langsam. Die Eröffnung des ersten Apple Stores in diesem Land verzögerte sich um Jahre. Ob bis 2030 tatsächlich rund 10% der Apple-Nutzer in Indien beheimatet sein werden, bleibt derzeit weitgehend ungewiss.