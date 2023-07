Neuer Deal: Mit o2 und iPhone 14 Pro sorgenfrei in den Sommerurlaub

Es ist Sommer und wir sind ja schon länger in der Post-Corona angekommen. Das Herumreisen in Europa ist wieder ohne Einschränkungen möglich. Und genau dafür bietet O2 derzeit ein attraktives Bundle rechtzeitig zum Beginn der Ferienzeit an!

Mit dem 14 Pro die optimalen Urlaubsbilder schießen

Mit dem empfohlenen Tarif Mobile M 25 GB gibt es das aktuelle iPhone 14 Pro bereits ab 1 Euro dazu. Das Gerät mit dem always-on-Display und der Dynamic Island ist zudem mit einer 48-MP- Kamera ausgestattet. Damit lassen sich hervorragende Urlaubsbilder schießen. Damit diese direkt bei Instagram und Co landen können, gibt es 25 GB Datenvolumen und den o2-Grow-Vorteil dazu. → Zu den Angeboten

– iPhone 14 Pro

– O2 Mobile M für monatlich 49,99 Euro

– 245 GB Datenvolumen + Gow-Vorteil

– Telefonie-Flat und SMS-Flat in alle deutschen Netze – Neue Roaming-Option für die Schweiz

Zusätzliches Goodie

Der Vertrag hat eine Laufzeit von 36 Monaten, dafür wächst das Datenvolumen allerdings auch mit. Zudem erlässt euch Telefónica Deutschland noch den Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro.

Neue Roaming-Option speziell für die Schweiz

Telefónica Deutschland bietet rechtzeitig zum Start der Urlaubssaison ein neues Roaming-Paket speziell für die Schweiz an, da diese kein Mitglied der Europäischen Union ist. Interessant sind die beiden Pakete Roaming Plus und Roaming Plus 1 Monat. mit einem Datenvolumen von 3 GB. Für abgehende Gespräche innerhalb der Schweiz und von dort nach Deutschland zur Verfügung.

Roaming Plus bietet zusätzlich 500 Minuten für ankommende Gespräche innerhalb der Schweiz. Es lassen sich 500 SMS innerhalb der Schweiz und nach Deutschland verschicken. Ist das Kontingent von 500 Einheiten bei eingehenden bzw. ausgehenden Gesprächsminuten oder SMS verbraucht, kostet jede weitere Einheit 19 Cent. Die Unterscheidung liegt in der Bindung Roaming Plus kostet 4,99 Euro bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Roaming Plus 1 Monat kostet 9,99 Euro und kann einfach via SMS gebucht werden.