A17: Der iPhone 15 Pro-Chip hat einen Grafikkern mehr und taktet schneller

Im iPhone 15 Pro – und nur dort – wird der neue A17-Chip zum Einsatz kommen. Der basiert wohl auf dem 3nm-Verfahren und ist allein dadurch schneller. Nun sind zusätzliche Details zur Leistung des neuen SoC aufgetaucht.

Im kommenden iPhone 15 Pro wird voraussichtlich der brandneue A17-Chip von Apple verbaut sein. Dieser Chip, der in einem fortschrittlichen 3nm-Verfahren bei TSMC hergestellt wird, wird einige bemerkenswerte Verbesserungen bieten. Ein bekannter Leaker, der sich in der Vergangenheit als zuverlässig erwiesen hat, hat einige Details über den A17-Chip enthüllt.

Apple A17 – t8130 – Coll

6 CPU Cores + 6 GPU Cores

3.70 GHz

6GB LPDDR5 DRAM – Micron/Samsung

TSMC 3nm Process

LPDDR = Low Power Double Data Rate SDRAM

The A17 is used by both the D83 and D84, also likely planned for D47 and D48 (16 series), as the D9x will use t8140 (A18).

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) August 9, 2023