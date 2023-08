Fünf Farben für das iPhone 15: Diese Varianten plant Apple

Traditionell sind die günstigeren Standardmodelle des iPhones etwas bunter als die teuren Pro-Varianten, das wird wohl auch beim iPhone 15 so bleiben. Ein Leaker hat sich nun mit den erwarteten Farben für das iPhone 15 befasst.

Apples iPhone 15 wird abermals in mehreren Farben erscheinen, nun liefert ein Leak ein wenig mehr Details zu der zu erwartenden Farbauswahl. Verbreitet wurde dieser vom Leaker Unknownz21, der in der Vergangenheit wiederholt treffsichere Prognosen vorlegte, aber auch nicht immer richtig lag.

Danach wird das iPhone 15 / iPhone 15 Plus in den Farben

erhältlich sein, allzu große Änderungen ergeben sich also nicht.

These are the colors that were tested on the base model iPhone 15, throughout different development stages:

– Pink / Rose Gold / Blush Gold

– Green

– Blue

– Yellow

– Orange (inconsistent mentions)

– Black / Midnight / Dark / Basalt

We should see at least some of these

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) August 21, 2023