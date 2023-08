Für Vision Pro-Hardware optimiert: Wann kommen neue AirTags?

Apples AirTags werden aktuell in der ersten und einzigen Version verkauft, die bisher auf den Markt kam. Sie warten seit 2021 auf ein Update. Bis das allerdings auf den Markt kommt, dauert es wohl noch ein bisschen. Apple soll die Tracker zudem für die neue räumliche Hardware optimieren.

Die nächste Generation der Apple AirTags wird voraussichtlich erst gegen Ende nächsten Jahres vorgestellt. Dies geht aus einem aktuellen Ausblick hervor, der darauf hinweist, dass Apple derzeit keine Pläne für eine baldige Veröffentlichung eines neuen AirTags hat. Der AirTag, der im Jahr 2021 auf den Markt kam, ist mit einem leistungsstarken U1-Chip ausgestattet, der Präzisionssuche ermöglicht, wenn er in Kombination mit einem kompatiblen iPhone verwendet wird.

預測更新:

1. AirTag 2可能將在4Q24量產。

2. 我相信空間運算是Apple想建立的新生態,欲以Vision Pro為核心整合其他裝置,包括AirTag 2。

==

Prediction update:

1. AirTag 2 will likely go to mass production in 4Q24.

2. I believe that spatial computing is a new ecosystem that Apple wants…

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 2, 2023